В Свердловской области за сутки подтвердили 276 случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 16 710 заболевших коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 1 513 877 случаев заражения. За сутки по выздоровлению из медучреждений выписали 7 704 человека, общее количество достигло 1 138 522 пациентов. С начала пандемии в стране от коронавируса скончались 26 050 человек, из них 229 за минувшие сутки.