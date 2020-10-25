В Свердловской области за сутки подтвердили 276 случаев COVID-19

В Свердловской области за сутки подтвердили 276 случаев COVID-19

Сегодня, 12:56Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
С 24 по 25 октября в Свердловской области выявлено 276 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб региона.

С начала пандемии зарегистрировали 34 501 случай COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 229 свердловчан, из них 116 подключены к аппаратам ИВЛ.

В общей сложности по выздоровлению из больниц выписали 26 578 пациентов, из них 224 за последние сутки.

В Свердловской области от коронавируса за сутки скончались три человека, с начала пандемии зафиксировано 739 летальных случаев.

В России за сутки выявлено 16 710 заболевших коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 1 513 877 случаев заражения. За сутки по выздоровлению из медучреждений выписали 7 704 человека, общее количество достигло 1 138 522 пациентов. С начала пандемии в стране от коронавируса скончались 26 050 человек, из них 229 за минувшие сутки.

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