В Свердловской области за сутки подтвердили 276 случаев COVID-19

С начала пандемии зарегистрировали 34 501 случай COVID-19.
В тяжелом состоянии находятся 229 свердловчан, из них 116 подключены к аппаратам ИВЛ.
В общей сложности по выздоровлению из больниц выписали 26 578 пациентов, из них 224 за последние сутки.
В Свердловской области от коронавируса за сутки скончались три человека, с начала пандемии зафиксировано 739 летальных случаев.
В России за сутки выявлено 16 710 заболевших коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 1 513 877 случаев заражения. За сутки по выздоровлению из медучреждений выписали 7 704 человека, общее количество достигло 1 138 522 пациентов. С начала пандемии в стране от коронавируса скончались 26 050 человек, из них 229 за минувшие сутки.