Легкие, мобильные и экологичные. Почему мусорные контейнеры заменяют на пластиковые?

Почти в каждом дворе Нижнего Тагиле оборудована площадка для сбора ТКО с современными пластиковыми евроконтейнерами. Но, к сожалению, они становятся объектами вандализма — их разбивают и поджигают. Почему же регоператор не переходит на более «вандалоустойчивые» баки? Здесь важную роль играют несколько факторов.

В середине сентября около дома № 28 на улице Дзержинского неизвестные сожгли несколько пластиковых баков для мусора на контейнерной площадке. В «Компании «Рифей» заявили, что такие случаи носят единичный характер. Всего с момента начала деятельности ООО «Компания «Рифей» в Нижнем Тагиле было зафиксировано 23 случая порчи имущества, из них 18 случаев — возгорание или поломка, еще пять — снятие колес,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе. При этом тагильчане в соцсетях высказывали недоумение, почему бы регоператору не перейти на более прочные контейнеры, которые не сгорят при поджоге, например, металлические. Теперь жителям придется ждать, когда баки заменят. А куда мусор выбрасывать? Может лучше тогда не пластик ставить, а металл, как было раньше. Мне кажется, пластиковые контейнеры — это как вызов вандалам. Подожжем и посмотрим, что будет,написала в соцсети тагильчанка по имени Татьяна. Фото: пресс-служба ООО «Компания Рифей» Несмотря на легковоспламеняемость региональные операторы не будут отказываться от пластиковых баков, так как они являются частью модернизации системы вывоза мусора в регионе. По распоряжению губернатора Свердловской области, регоператоры переходят на перевозку отходов более современными мусоровозами с задней загрузкой, а они, в свою очередь, работают только с евроконтейнерами. Новая спецтехника стала более экологичной. Опрокидывание контейнеров происходит внутри мусоровоза, поэтому просыпание отходов при погрузке близко к нулю. Также мусоровозы с задней загрузкой имеют более высокий коэффициент уплотнения. Это обеспечивает возможность перевозки большего объема отходов, что актуально для сбора ТКО на удаленных от полигона территориях. Также мусоровозы с задней загрузкой можно заполнять не только из контейнеров, но и вручную. Это удобно для обслуживания потребителей частного сектора. Кроме этого, такая спецтехника более безопасна, поскольку не имеет движущихся частей за пределами кузова. Основное же преимущество новых мусоровозов — в том, что им для погрузки нужно гораздо меньше места, чем спецтехнике, оборудованной манипулятором. В узких городских дворах, заставленных транспортом, баки можно подкатить к машине, если проезд к площадке затруднен. Фото: пресс-служба ООО «Компания Рифей» Есть у пластиковых контейнеров и ряд других существенных преимуществ перед металлическими: такие баки изготавливаются из вторичного сырья и отличаются невосприимчивостью к изменениям температурного режима на улице. Их можно использовать при широком диапазоне температур: от -40 до +80 градусов. После завершения срока эксплуатации пластиковые контейнеры могут быть снова переработаны;

наличие крышки позволяет максимально комфортно использовать емкость, придерживаясь санитарных норм, установленных законодательством РФ. Такой контейнер можно плотно закрыть, предотвратив при этом распространение неприятных запахов и оградив мусор от грызунов, насекомых и других вредителей;

пластиковые контейнеры легче металлических и имеют колесики, что делает их мобильнее. Такой бак проще подкатить к мусоровозу если ситуация не позволяет технике подъехать непосредственно к контейнерной площадке;

контейнеры из пластика не подвержены коррозии и не требуют покраски. Их срок службы намного дольше, чем у металлических, которые из-за перепада температур и влажности покрываются ржавчиной и деформируются;

поверхность пластикового контейнера гладкая и с легкостью поддается очистке. Также в такие баки не впитывается неприятный запах. Кроме того, внешне пластиковые боксы выглядят эстетичнее и привлекательнее, а во время погрузки издают меньше шума по сравнению с металлическими. Чтобы пластиковый контейнер служил дольше, не нужно выбрасывать в него горящие и легковоспламеняющиеся отходы, а также строительный и групногабаритный мусор. Почему при утилизации строительного мусора не стоит доверять «серым» возчикам?

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