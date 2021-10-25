Легкие, мобильные и экологичные. Почему мусорные контейнеры заменяют на пластиковые?

В середине сентября около дома № 28 на улице Дзержинского неизвестные сожгли несколько пластиковых баков для мусора на контейнерной площадке. В «Компании «Рифей» заявили, что такие случаи носят единичный характер.
Всего с момента начала деятельности ООО «Компания «Рифей» в Нижнем Тагиле было зафиксировано 23 случая порчи имущества, из них 18 случаев — возгорание или поломка, еще пять — снятие колес,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе.
При этом тагильчане в соцсетях высказывали недоумение, почему бы регоператору не перейти на более прочные контейнеры, которые не сгорят при поджоге, например, металлические.
Теперь жителям придется ждать, когда баки заменят. А куда мусор выбрасывать? Может лучше тогда не пластик ставить, а металл, как было раньше. Мне кажется, пластиковые контейнеры — это как вызов вандалам. Подожжем и посмотрим, что будет,написала в соцсети тагильчанка по имени Татьяна.
Несмотря на легковоспламеняемость региональные операторы не будут отказываться от пластиковых баков, так как они являются частью модернизации системы вывоза мусора в регионе. По распоряжению губернатора Свердловской области, регоператоры переходят на перевозку отходов более современными мусоровозами с задней загрузкой, а они, в свою очередь, работают только с евроконтейнерами.
Новая спецтехника стала более экологичной. Опрокидывание контейнеров происходит внутри мусоровоза, поэтому просыпание отходов при погрузке близко к нулю. Также мусоровозы с задней загрузкой имеют более высокий коэффициент уплотнения. Это обеспечивает возможность перевозки большего объема отходов, что актуально для сбора ТКО на удаленных от полигона территориях.
Также мусоровозы с задней загрузкой можно заполнять не только из контейнеров, но и вручную. Это удобно для обслуживания потребителей частного сектора. Кроме этого, такая спецтехника более безопасна, поскольку не имеет движущихся частей за пределами кузова.
Основное же преимущество новых мусоровозов — в том, что им для погрузки нужно гораздо меньше места, чем спецтехнике, оборудованной манипулятором. В узких городских дворах, заставленных транспортом, баки можно подкатить к машине, если проезд к площадке затруднен.
Есть у пластиковых контейнеров и ряд других существенных преимуществ перед металлическими:
Кроме того, внешне пластиковые боксы выглядят эстетичнее и привлекательнее, а во время погрузки издают меньше шума по сравнению с металлическими.
Чтобы пластиковый контейнер служил дольше, не нужно выбрасывать в него горящие и легковоспламеняющиеся отходы, а также строительный и групногабаритный мусор.