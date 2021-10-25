Мертвые мухи и тараканы найдены в детском саду в поселке под Березовским

Мертвые мухи и тараканы найдены в детском саду в поселке под Березовским
Мертвые мухи и тараканы найдены в детском саду в поселке под Березовским
Сегодня, 12:00Здоровье и экологияФото: 1MI
Мертвых мух и тараканов обнаружили специалисты Роспотребнадзора во время проверки одного из детских садов в поселке Сарапулка под Березовским.

Проверка была проведена публикаций в СМИ о том, что в дошкольном учреждении водятся тараканы, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Установлено, что за организацию питания в данном детском саду отвечает ООО «Комбинат общественного питания». Согласно условиям договора, заключенного в августе 2021 года, компания обязана обеспечить качественные услуги в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством.

В результате проверка показала, что 16 сентября 2021 года, утром в помещении пищеблока не были проведены мероприятия, исключающие загрязнение пиши. В частности, обнаружены живые мужи. А в горячем цехе над производственным оборудованием висят клеевые ловушки с уже мертвыми насекомыми.

Также выявлено, что на пищеблоке не проводится надлежащая уборка, так как на полу найдены засохшие тараканы, есть грязь, в том числе на оборудовании и за батареями.

По результатам проверки в отношении компании возбуждено административное дело за нарушение технических регламентов или подлежащих применению обязательных требований к продукции. Кроме того, ООО «Комбинат общественного питания» планируется привлечь к ответственности и за нарушение санитарно-эпидемических требований к условиям воспитания и обучения детей. Представление внесено и директору компании.

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