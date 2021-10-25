Мусоровозы с задней загрузкой — экологичный спецтранспорт на улицах города

Мусоровозы с задней загрузкой — экологичный спецтранспорт на улицах города
Мусоровозы с задней загрузкой — экологичный спецтранспорт на улицах города
Сегодня, 15:39Здоровье и экологияФото: пресс-служба ООО «Компания Рифей»
С введением в Свердловской области модернизации системы вывоза мусора на улицах городов появились новые типы мусоровозов — с задней загрузкой. Почему был выбран именно этот тип спецтехники и в чем его преимущества, разбиралось TagilCity.ru.

Переход на перевозку отходов мусоровозами с задней загрузкой был осуществлен по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ранее использовалась спецтехника с боковой загрузкой контейнеров с мусором. В этом случае бункер мусоровоза заполнялся доверху, оператор включал пресс, после чего плита проталкивала мусор вперед и уплотняла его. При этом из-за переворачивания контейнера на высоте более двух метров часть мусора оказывалась на асфальте, а жидкости проливались вокруг. Также, если в контейнере оказывался негабаритный мусор, он мог застрять на входе в бункер.

Новые же мусоровозы с задней загрузкой более экологичны, так как имеют больший коэффициент уплотнения мусора и исключают его просыпание. Это обеспечивает возможность перевозки большего объема отходов, что актуально для сбора ТКО на удаленных от полигона территориях.

Фото:пресс-служба ООО «Компания Рифей»

Мусоровозы с задней загрузкой можно заполнять не только из контейнеров, но и вручную, это удобно для обслуживания потребителей частного сектора. Новая спецтехника безопасна, так как не имеет движущихся частей за пределами кузова, а также требует меньше места и времени для опорожнения баков в сравнении с мусоровозами с боковой загрузкой,рассказали TagilCity.ru в «Компании «Рифей».

Кроме того, мусоровозы с задней загрузкой подразумевают использование пластиковых евроконтейнеров, которые, по сравнению с металлическими, более легкие, мобильные из-за наличия колес и не подвержены коррозии.

В 2020 году «Компания «Рифей» приобрела 37 новых мусоровозов. В этом году на севере Свердловской области приступят к работе еще 19 мусоровозов. Новая спецтехника будет направлена в Верхотурский, Североуральский, Волчанский, Гаринский и Серовский городские округа. В Нижнем Тагиле приступят к работе два самосвала.

Сюжеты:
Экология
Свердловская областьконтейнерымусоровоз
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