Переход на перевозку отходов мусоровозами с задней загрузкой был осуществлен по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ранее использовалась спецтехника с боковой загрузкой контейнеров с мусором. В этом случае бункер мусоровоза заполнялся доверху, оператор включал пресс, после чего плита проталкивала мусор вперед и уплотняла его. При этом из-за переворачивания контейнера на высоте более двух метров часть мусора оказывалась на асфальте, а жидкости проливались вокруг. Также, если в контейнере оказывался негабаритный мусор, он мог застрять на входе в бункер.
Новые же мусоровозы с задней загрузкой более экологичны, так как имеют больший коэффициент уплотнения мусора и исключают его просыпание. Это обеспечивает возможность перевозки большего объема отходов, что актуально для сбора ТКО на удаленных от полигона территориях.
Мусоровозы с задней загрузкой можно заполнять не только из контейнеров, но и вручную, это удобно для обслуживания потребителей частного сектора. Новая спецтехника безопасна, так как не имеет движущихся частей за пределами кузова, а также требует меньше места и времени для опорожнения баков в сравнении с мусоровозами с боковой загрузкой,рассказали TagilCity.ru в «Компании «Рифей».
Кроме того, мусоровозы с задней загрузкой подразумевают использование пластиковых евроконтейнеров, которые, по сравнению с металлическими, более легкие, мобильные из-за наличия колес и не подвержены коррозии.
В 2020 году «Компания «Рифей» приобрела 37 новых мусоровозов. В этом году на севере Свердловской области приступят к работе еще 19 мусоровозов. Новая спецтехника будет направлена в Верхотурский, Североуральский, Волчанский, Гаринский и Серовский городские округа. В Нижнем Тагиле приступят к работе два самосвала.