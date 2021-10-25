На дистант до конца года из-за коронавируса переводится УрФУ в Екатеринбурге

Это обусловлено тем, что заболеваемость коронавирусом и ОРВИ среди студентов и преподавателей растет, сообщают в пресс-службе университета. Ранее стало известно, что в вузе, по данным на 25 октября, был установлен рекорд по количеству заболевших.
Так, за прошлую неделю в УрФУ выявлен 91 случай заражения коронавирусом, из них 23 сотрудника и 68 студентов, сообщалось в Telegram-канале вуза.
Также ранее на дистант были переведены занятия физкультурой. Кроме того, для студентов полностью отменены занятия на период нерабочих дней.