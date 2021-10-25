На дистант до конца года из-за коронавируса переводится УрФУ в Екатеринбурге

До конца 2021 года лекции с численностью студентов от 25 человек в Уральском федеральном университете (УрФУ) будут проходить дистанционно. Соответствующий указ подписан ректором вуза Виктором Кокшаровым.

Это обусловлено тем, что заболеваемость коронавирусом и ОРВИ среди студентов и преподавателей растет, сообщают в пресс-службе университета. Ранее стало известно, что в вузе, по данным на 25 октября, был установлен рекорд по количеству заболевших. Так, за прошлую неделю в УрФУ выявлен 91 случай заражения коронавирусом, из них 23 сотрудника и 68 студентов, сообщалось в Telegram-канале вуза. Также ранее на дистант были переведены занятия физкультурой. Кроме того, для студентов полностью отменены занятия на период нерабочих дней. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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