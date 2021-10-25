Против введения локдауна выступили владельцы баров и ресторанов Екатеринбурга

Против введения локдауна выступили владельцы баров и ресторанов Екатеринбурга
Против введения локдауна выступили владельцы баров и ресторанов Екатеринбурга
Сегодня, 20:20Здоровье и экологияФото: 1MI
Представителей ресторанного бизнеса в Екатеринбурге не устраивает рекомендация президента Владимира Путина об ограничении работы организаций общепита в период с 23.00 до 06.00 и запрете развлекательных мероприятий. Однако предприниматели готовы исполнять распоряжение.

По словам ресторатора Евгения Кексина, у них не остается иного выхода. Также никто не знает, как долго будет действовать запрет, однако для кого-то он может стать «последней каплей». Мужчина отметил, что это связано со сложным положением представителей бизнеса, сообщает Е1.

Запретите в выходные работать, но оставьте возможность заработать в будни, призвал Кексин.

Теперь в планах предпринимателей писать письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Однако отметается, что также представители индустрии надеются получить поддержку государства. Совладелец одного из баров Артем Зверев рассказал, что не так давно уплатил налоги, поэтому предложил организовать компенсации хотя бы на зарплаты сотрудников.

На данный момент предприниматели согласны на введение QR-кодов, однако просят не закрывать заведения совсем. По словам управляющего караоке-баром Николая Новикова, данное решение значительно повлияет на ночные заведения.

Напомним, с 25 октября в Свердловской области начал действовать указ о посещении госучреждений, музеев, библиотек и других по QR-кодам.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
Материалы по теме:
Евгений Куйвашевресторанбаркоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы