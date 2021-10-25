Рост заболеваемости COVID-19 после «Ночи музыки» спрогнозировал уральский эпидемиолог

Рост заболеваемости COVID-19 после «Ночи музыки» спрогнозировал уральский эпидемиолог
Рост заболеваемости COVID-19 после «Ночи музыки» спрогнозировал уральский эпидемиолог
Сегодня, 10:23Здоровье и экологияФото: 1MI
О росте заболеваемости коронавирусом после проведения «Ночи музыки» заявил эпидемиолог из Екатеринбурга Александр Соловьев.

Известны примеры проведения массовых мероприятий в Европе с соблюдением принципа допуска на них людей вакцинированных, протестированных либо переболевших. И в то же время есть негативные кейсы, связанные со сверхраспространением после проведения таких мероприятий. Потому что основным фактором в наших условиях является то, что у нас очень высокий уровень инфицирования среди населения. Очень много коронавируса передается от людей друг другу, отмечает Александр Соловьев.

Эксперт отмечает, что в таких условиях недостаточно допускать на массовые мероприятия людей только на основании того, что они переболели или сделали прививку, так как носители коронавируса могут быть и среди данных категорий. При этом случаи заражения также могут быть и среди привитых, и среди тех кто ранее уже переболел. Встречаются, по словам эксперта, и повторные случаи.

По мнению Соловьева, не была учтена эпидемиологическая ситуация. Также он заявил, что в Свердловской области более гораздо больше людей, чем учитывает статистика. Это обусловлено тем, что лаборатории не могут выполнять такое огромное количество тестирований, а также соблюдать требования Роспотребнадзора, согласно которым тест должен быть выполнен за сутки.

Напомним, в Свердловской области заболеваемость бьет рекорды несколько дней подряд. Пока о четвертой волне коронавируса официально не заявляется, но число болеющих растет. Готов ли Нижний Тагил к росту числа заболевших и как он будет с ними справляться, читайте в материале TagilCity.ru.

Сюжеты:
Коронавирус
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