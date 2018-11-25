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Снегопад и морозы ожидаются в Нижнем Тагиле с 26 ноября по 2 декабря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снегопад и морозы ожидаются в Нижнем Тагиле с 26 ноября по 2 декабря

Сегодня, 11:59Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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