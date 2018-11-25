Снегопад и морозы ожидаются в Нижнем Тагиле с 26 ноября по 2 декабря
С 26 ноября по 2 декабря в Нижнем Тагиле вновь пройдут снегопады, а в конце недели ударят морозы до -15 градусов.
26 ноября температура воздуха днем составит -4 градуса, ночью – до -8 градусов. Небо облачное, небольшие осадки в виде снега. Ветер юго-западный до 9 м/с.
27 и 28 ноября днем столбик термометра опуститься до -8 градусов, ночью – до -10 градусов. Облачно, небольшой снег. Ветер западный 8-10 м/с.
29 ноября днем температура воздуха составит -9 градусов, ночью – до -12 градусов. Облачно, обильный снегопад. Ветер восточный, до 10 м/с.
В пятницу, 30 ноября, днем похолодает до -15 градусов, ночью – до -19 градусов. Переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный, до 11 м/с.
В первые зимние выходные, 1 и 2 декабря, днем будет -7 градусов, ночью от -10 до -14 градусов. Переменная облачность, снег. Ветер западный 14-16 м/с, информирует Gismeteo.ru.