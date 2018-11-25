Снегопад и морозы ожидаются в Нижнем Тагиле с 26 ноября по 2 декабря

26 ноября температура воздуха днем составит -4 градуса, ночью – до -8 градусов. Небо облачное, небольшие осадки в виде снега. Ветер юго-западный до 9 м/с.

27 и 28 ноября днем столбик термометра опуститься до -8 градусов, ночью – до -10 градусов. Облачно, небольшой снег. Ветер западный 8-10 м/с.

29 ноября днем температура воздуха составит -9 градусов, ночью – до -12 градусов. Облачно, обильный снегопад. Ветер восточный, до 10 м/с.

В пятницу, 30 ноября, днем похолодает до -15 градусов, ночью – до -19 градусов. Переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный, до 11 м/с.