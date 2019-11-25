Кадры решают всё: как больницы Нижнего Тагила борются с нехваткой медиков

В Минздраве Свердловской области заверили, что после тагильского «бунта» ситуация уже не критическая.

Кадровая политики Нижнего Тагила не отличается от кадровой политики всех медицинских организаций Свердловской области. Жалоб на неоказание медицинской помощи из Нижнего Тагила в последнее время не приходило, заявил пресс-секретарь Минздрава Константин Шестаков.

Главный врач Демидовской городской больницы, где летом произошел скандал с увольнением хирургов, Сергей Овсянников рассказал, что вопрос нехватки кадров сейчас является одним из первостепенных для решения: больница ищет врачей сразу через несколько каналов.

В данный момент мы очень активно занимаемся вопросом кадров. В настоящее время мы работаем с несколькими рекрутинговыми компаниями: «Работа в России» и HeadHunter. Активно занимаемся рассылкой вакансий по профессиональным группам врачей из разных регионов страны. Там мы объясняем, чем мы можем быть им интересны, рассказал Овсянников.

Фото: pixabay.com

По словам главного врача, молодым специалистам больница предлагает очень выгодные условия.

Учёбу, повышение специализации, если сотрудник хочет, проводится там, где выберет он сам сам, и где это будет качественно. Само собой, предлагаем карьерный рост — показываем возможность. Говорим о пунктах коллективного договора, по которому на первые полгода частично компенсируем оплату жилья новому специалисту, также помогаем с поиском жилья, если нужно. Предлагаем всевозможные мотивации,говорит Овсянников.

В Нижнем Тагиле подготовкой медицинского персонала занимается только Нижнетагильский филиал Свердловского медицинского колледжа. Заместитель директора по учебно-производственной работе Елена Юдина рассказывает, что вакансий в городе намного больше чем есть сотрудников.

Самые востребованная специальности сейчас — это, конечно, лечебное дело. В этом году у нас было 160 вакансий, а выпускников всего 68. Поэтому у них был хороший выбор. Вторая по востребованности — это медицинская сестра. Вакансий конечно поменьше чем у фельдшеров, тем не менее, их всё равно больше чем у нас выпускников. Такие специальности как акушерское дело, к сожалению, востребованы не сильно. Стоматологи в основном трудоустраиваются все, но часто не в бюджетные, а частные клиники. Сейчас лаборанты обеспечены местами все, но тенденция падает,говорит Юдина.

Фото: ГБОУ СПО "Свердловский областной медицинский колледж"

Одним из ключевых способов восполнить нехватку кадров Юдина называет целевые договоры. Согласно им, в начале учебы студент заключает с больницей, куда требуется врач данной специальности, договор.

У нас есть разные целевые договоры: по первому студенты-бюджетники проходят учебную практику в больнице, а после обучения они обеспечены там рабочим местом. Второй вид договора — это когда больница оплачивает учёбу, студент также проходит там практику, но после он обязан отработать в этом заведении здравоохранения 5 лет. Сейчас такое направление, что скоро все будут обучаться по целевым договорам, но это и целесообразно. Студент уже в начале обучения будет знать, куда он пойдёт работать. И самое главное, что мы будем готовить его с учётом требований конкретной организации,объясняет Юдина.

Фото: ГБОУ СПО "Свердловский областной медицинский колледж"

Вопреки прогнозам Юдиной, молодые врачи Детской городской больницы рассказали, что среди их коллег и бывших однокурсников, по целевым учились порядка 10 процентов. Однако спрос на них настолько большой, что трудоустроиться смогли все.

Это подтверждают и открытые источники. По данным компании интернет-рекрутмента HeadHunter.ru, на момент публикации, в Нижнем Тагиле выставлено порядка 100 вакансий в учреждения здравоохранения.

Начальник отдела юридической и кадровой работы Детской городской больницы Елена Александрова рассказывает, что привлечение молодых кадров для них одна из первостепенных задач.

Во-первых, наше преимущество — это работа в большом, развивающемся учреждении. Соответственно уровень заработной платы не ниже норм дорожной карты. Плюс у нас действует система наставничества. Когда молодой врач приходит к нам после института, мы обязательно закрепляем за ним опытного врача, который обучает и помогает ему. Одного мы не оставим,рассказывает Александрова.

Фото: ГБУС СО "Детская городская больница"

Александрова также отмечает, что в основном новые кадры — выпускники уральских учебных заведений, большинство из которых тоже оформляют целевые договора.

Работать к нам средним медперсоналом идут в основном выпускники Свердловского областного медицинского колледжа, филиал которого есть в Тагиле. Врачи идут к нам из Екатеринбургского УГМУ, а также из Пермской медицинской академии. Есть также приезжающие из других областей, но учились они не по целевому, говорит начальник отдела юридической и кадровой работы.

Фото: ГБУС СО "Детская городская больница"

Главный врач Демидовской также заявляет, что целевые договора сейчас являются одним из приоритетных направлений для решения кадровой проблемы.

В данный момент от нас в УМГУ обучаются 22 человека. Это очень приветствуется: все специалисты во время учебы проходят у нас практику и практически становятся сотрудниками коллектива — приходя на работу, он знает больницу, а она — его,говорит Овсянников.

Молодые сотрудники детской больницы признают, что даже уроженцы Нижнего Тагила после получения диплома неохотно остаются в родном городе. При этом те, кто всё-таки решился на этот шаг, подтверждают заявление юродтела медицинского учреждения: молодых специалистов обеспечивают заработком, а самое главное — помощью с жильём.

Во-первых, если кто-то из молодых врачей не обеспечен жильём, то мы сразу же выплачиваем подъёмные. Это называется — на оформление хозяйства. Во-вторых, мы помогаем в получении жилья в коммерческий или социальный найм,говорит Елена Александрова.

Однако по словам недавних выпускников ВУЗов, большинство их товарищей по учёбе предпочитают региональный центр — Екатеринбург, пусть даже там условия работы, если и лучше, то немногим и далеко не везде, а у работодателя, поскольку претендентов хватает, нет необходимости держаться за кадры, как в остальных муниципалитетах, в частности в Тагиле.