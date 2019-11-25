Свердловчане требуют остановить ввоз урана из Германии в Новоуральск
Сегодня, 09:48Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Партия «Яблоко» направила обращения в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева с требованием прекратить ввоз в регион радиоактивных отходов, пишет ЕАН.
Член федерального бюро партии Максим Петлин отмечает, что считает ввоз радиоактивных отходов в Россию из Германии недопустимым.
Особенно циничной эта ситуация выглядит в условиях так называемых «контрсанкций» когда продукты питания в Россию ввозить из ЕС нельзя, а радиоактивные отходы — можно,говорит Петлин.
Напомним, о ввозе урана сообщил Greenpeace. По предварительным данным на полигон в Новоуральске уже привезено более 3,5 тысячи тонн урановых «хвостов», а также планируется ввоз еще 12 тысяч тонн.
Официальные источники при этом не подтверждают вероятную экологическую опасность для региона, отмечая, что обедненный уран, ввозимый в Россию, является полезным сырьем, используемым на предприятиях.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей