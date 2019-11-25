Свердловчане требуют остановить ввоз урана из Германии в Новоуральск

Член федерального бюро партии Максим Петлин отмечает, что считает ввоз радиоактивных отходов в Россию из Германии недопустимым.

Особенно циничной эта ситуация выглядит в условиях так называемых «контрсанкций» когда продукты питания в Россию ввозить из ЕС нельзя, а радиоактивные отходы — можно,говорит Петлин.

Напомним, о ввозе урана сообщил Greenpeace. По предварительным данным на полигон в Новоуральске уже привезено более 3,5 тысячи тонн урановых «хвостов», а также планируется ввоз еще 12 тысяч тонн.