Тагильчан вновь приглашают пройти тестирование на ВИЧ
Сегодня, 17:03Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В ноябре в Нижнем Тагиле вновь продолжится акция по добровольному тестированию населения на ВИЧ, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане смогут сдать анализы:
- 26 ноября с 16.00 до 19.00 - в помещении кинотеатра «Родина 3D»;
- 27 ноября с 16.00 до 19.00 - в мобильном пункте привокзальной площади;
- 28 ноября с 16.00 до 19.00 - в ТРЦ «Кит»:
- 29 ноября с 16.00 до 19.00 - в ТЦ «Гороскоп».
Кроме того, 29 ноября новый стационарный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ откроется в медицинском колледже по адресу: проспект Ленина, 27.
Сдача анализа проходит безболезненно, безопасно и анонимно. Результаты можно будет узнать через 15 минут.
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