В последнюю неделю осени синоптики обещают тагильчанам теплую и малоснежную погоду

В понедельник, 25 ноября, днем столбик термометра поднимется до отметки -3 градуса, возможен снег.

Во вторник синоптики обещают до -6 градусов днем и до -10 градусов ночь. Без осадков. Ветер — до 11 метров в секунду.

В среду, 27 ноября, днем будет -4 градуса, в ночные часы столбик термометра опустится до отметки -10 градусов. Осадков не ожидается. Ветер — до 18 метров в секунду.