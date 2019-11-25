В последнюю неделю осени синоптики обещают тагильчанам теплую и малоснежную погоду
Сегодня, 08:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным Гисметео, в последнюю неделю ноября ожидается теплая погода.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 25 ноября, днем столбик термометра поднимется до отметки -3 градуса, возможен снег.
Во вторник синоптики обещают до -6 градусов днем и до -10 градусов ночь. Без осадков. Ветер — до 11 метров в секунду.
В среду, 27 ноября, днем будет -4 градуса, в ночные часы столбик термометра опустится до отметки -10 градусов. Осадков не ожидается. Ветер — до 18 метров в секунду.
В четверг в дневные часы — до -3 градусов. Ночью -6 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер — до 18 метров в секунду.
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