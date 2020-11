Метеорологи подтвердили превышение ПДК по формальдегиду 23 ноября в Нижнем Тагиле

ФГБУ «Уральское УГМС» подтвердило превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида 23 ноября в Нижнем Тагиле. Ранее редакция TagilCity.ru выявила его на железнодорожном вокзале.

По данным Уралгидромета, загрязнение воздуха было зафиксировано на посту № 1 на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов. Предельно допустимая концентрация формальдегида превысила норму в 1,7 раза. Выбросы были зафиксированы и на железнодорожном вокзале. Там редакция TagilCity.ru с помощью газового анализатора взяла пробы воздуха. При этом замеры показали содержание 0,11 мг/м3 формальдегида, при этом его ПДК составляет 0,05 мг/м3, то есть в 2 раза выше предельной нормы концентрации. Формальдегид относится ко второму классу опасности. В Нижнем Тагиле его в основном выбрасывает «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год. Применяется он чаще всего при изготовлении пластмасс. Вещество негативно сказывается на генетике, органах дыхания и зрении. Источниками формальдегида также становятся автомобили, химические предприятия и мусоросжигательные заводы. Напомним, TagilCity.ru ежедневно проводит замеры вредных веществ в Нижнем Тагиле. 24 ноября на вокзале в Нижнем Тагиле газовый анализатор показал превышение диоксида азота.

