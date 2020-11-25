Метеорологи подтвердили превышение ПДК по формальдегиду 23 ноября в Нижнем Тагиле

Выбросы были зафиксированы и на железнодорожном вокзале. Там редакция TagilCity.ru с помощью газового анализатора взяла пробы воздуха. При этом замеры показали содержание 0,11 мг/м3 формальдегида, при этом его ПДК составляет 0,05 мг/м3, то есть в 2 раза выше предельной нормы концентрации.