На Урале поданы иски на «ковидные» лаборатории из-за нарушения сроков анализов

В Свердловской области не все лаборатории успевают провести анализ на коронавирус в течение 48 часов. На некоторые учреждения поданы иски. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на бриффинге регионального оперштаба.

Сейчас ведется работа с теми лабораториями, которым приходится направлять биоматериалы в другие регионы, передает «Областная газета» слова замгубернатора. Креков отметил, что несмотря на то, что по прежнему не все тесты проводятся в установленный срок, общая скорость получения результатов улучшилась. По новым правилам Роспотребнадзора можно не забирать анализы у контактировавших с коронавирусными больными, если не проявляются симптомы. Кроме того, выписывать пациентов разрешили уже после одного отрицательного анализа. Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила защитные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией до 2022 года. Кроме того, согласно документу, срок исследования пациентов на выявление инфекции не должен превышать 48 часов с момента поступления материала в лаборатории. При этом из стационара пациента могут выписать и до получения отрицательного теста. Профилактические «антиковидные» меры продлены до 2022 года

