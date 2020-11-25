На Урале поданы иски на «ковидные» лаборатории из-за нарушения сроков анализов

Креков отметил, что несмотря на то, что по прежнему не все тесты проводятся в установленный срок, общая скорость получения результатов улучшилась. По новым правилам Роспотребнадзора можно не забирать анализы у контактировавших с коронавирусными больными, если не проявляются симптомы. Кроме того, выписывать пациентов разрешили уже после одного отрицательного анализа.