В России за сутки выявлено 23 675 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Свердловской области.

В общей сложности зарегистрировано 2 162 503 случая заболевания. Выписаны по выздоровлению 25 748 пациентов, общее количество выздоровевших достигло 1 660 419 человек. По стране за время пандемии зафиксировано 37 538 летальных случаев, из них 507 - за прошедшие сутки.

