Превышений нет: 25 ноября редакция TagilCity.ru провела замеры на вокзале

Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила не зафиксировано.

Сегодня редакция TagilCity.ru провела замер показателей вредных веществ в атмосфере на железнодорожном вокзале рядом с остановкой трамвая. Замер проводился в 12.50 при юго-восточном ветре два метра в секунду и температуре воздуха -5 градусов. Изначально газоанализатор показал небольшое превышение диоксида азота, но потом все показания стали нулевыми. Прибор улавливает пять вредных веществ: диоксид азота, диоксид серы, синильную кислоту, сероводород и формальдегид. Video: TagilCity.ru На этой неделе редакция планирует провести выезд с замерами в один из районов Нижнего Тагила, сейчас в паблике ведется голосование. Напомним, 24 ноября в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение диоксида азота. Превышение диоксида азота: замеры 24 ноября на вокзале в Нижнем Тагиле

