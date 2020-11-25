Превышений нет: 25 ноября редакция TagilCity.ru провела замеры на вокзале

Превышений нет: 25 ноября редакция TagilCity.ru провела замеры на вокзале

Сегодня, 14:19Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила не зафиксировано.

Сегодня редакция TagilCity.ru провела замер показателей вредных веществ в атмосфере на железнодорожном вокзале рядом с остановкой трамвая.

Замер проводился в 12.50 при юго-восточном ветре два метра в секунду и температуре воздуха -5 градусов.

Изначально газоанализатор показал небольшое превышение диоксида азота, но потом все показания стали нулевыми.

Прибор улавливает пять вредных веществ: диоксид азота, диоксид серы, синильную кислоту, сероводород и формальдегид.

Video:TagilCity.ru

На этой неделе редакция планирует провести выезд с замерами в один из районов Нижнего Тагила, сейчас в паблике ведется голосование.

Напомним, 24 ноября в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение диоксида азота.

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