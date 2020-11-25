Превышений нет: 25 ноября редакция TagilCity.ru провела замеры на вокзале

Сегодня редакция TagilCity.ru провела замер показателей вредных веществ в атмосфере на железнодорожном вокзале рядом с остановкой трамвая.
Замер проводился в 12.50 при юго-восточном ветре два метра в секунду и температуре воздуха -5 градусов.
Изначально газоанализатор показал небольшое превышение диоксида азота, но потом все показания стали нулевыми.
Прибор улавливает пять вредных веществ: диоксид азота, диоксид серы, синильную кислоту, сероводород и формальдегид.
На этой неделе редакция планирует провести выезд с замерами в один из районов Нижнего Тагила, сейчас в паблике ведется голосование.
Напомним, 24 ноября в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение диоксида азота.