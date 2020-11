C 24 по 25 ноября в России от коронавируса скончались 507 человек, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии зарегистрировано 37 538 летальных случаев. За сутки выявили 23 675 заболевших, всего зафиксировали 2 162 503 случаев инфицирования. Из медучреждений за сутки были выписано 25 748 пациентов, с начала пандемии выздоровели 1 660 419 человек. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 486 272 россиян.

