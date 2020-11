В Свердловской области появятся три новых аппарата компьютерной томографии

В Свердловской области скоро появятся три новых КТ. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Павел Креков на брифинге оперштаба.

Отмечается, что после закупки аппараты заработают не сразу. Вице-губернатор подчеркнул, что томографы понадобятся как для выявления коронавирусной инфекции, так и после окончания пандемии как средство диагностики. Креков рассказал об уделенном внимании подвозу пациентов на КТ в Екатеринбурге. Однако он уточнил, что наблюдал за результатами вечером, но пик доставки приходится на утро. Сообщается об улучшении ситуаций с медикаментами. По сравнению с прошлой неделей, дефицит лекарственных средств снизился. Амбулаторным «ковидным» больным лекарства доставляют домой добровольцы. Напомним, в четырех больницах свердловской области начали использовать искусственный интеллект для выявления коронавируса. Для этого установлено дополнительное оборудование, которое интегрируется с аппаратами КТ и работает под особым программным обеспечением. На Урале больницах начали использовать искусственный интеллект для выявления COVID-19

