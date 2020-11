В Свердловской области за сутки выявили 388 случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Свердловской области зафиксировали 388 случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.

С начала пандемии в регионе выявили 44 384 случая инфекции. Состояние 569 пациентов медики оценивают как тяжелое, из них 214 находятся на аппаратах ИВЛ. За сутки вылечился 401 человек, всего из больниц было выписано 36 580 свердловчан. С 24 по 25 ноября зарегистрировано 10 случаев смерти, всего с начала пандемии от коронавируса скончались 980 человек. В России за сутки выявили 23 675 заболевших, с начала пандемии — 2 162 503 человека. Всего из больниц выписали 1 660 419 пациентов, из них 25 748 за сутки. Скончались с начала пандемии 37 538 человек, в том числе 507 за минувшие сутки.

