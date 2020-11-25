В Свердловской области за сутки выявили 388 случаев заболевания COVID-19

В России за сутки выявили 23 675 заболевших, с начала пандемии — 2 162 503 человека. Всего из больниц выписали 1 660 419 пациентов, из них 25 748 за сутки. Скончались с начала пандемии 37 538 человек, в том числе 507 за минувшие сутки.