В Нижнем Тагиле юноша мучился несколько часов: его палец «зажевал» велосипед (ФОТО)

Так получилось, что сам юноша освободиться не смог. Даже мама и бабушка не смогли ему помочь. Его мучения продлились несколько часов, пока наконец не были вызваны специалисты-спасатели.

Приехав на место, спасатели пришли к выводу, что просто так палец не вытащить. Поэтому они вооружились гидравлическим инструментом и перерезали велосипедную цепь. Оказалось, что за это время палец совершенно побелел. Чтобы убедится, что здоровью юноши ничего не угрожает, была вызвана «Скорая помощь».

Теперь молодому механику будет необходимо купить новую цепь и всё-таки закончить ремонт. А пока молодые тагильчане не без происшествий чинят двухколесный транспорт, взрослые горожане велосипеды воруют.