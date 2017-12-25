Администрация Горноуральского ГО не информировала граждан о качестве воды (ВИДЕО)

По закону о водоснабжении и водоотведении, на сайте ГГО должна быть информация о качестве питьевой, холодной и горячей воды. Согласно мониторингу, данной информации у администрации не существует, в связи с чем нами было предъявлено исковое заявление в Ленинский районный суд, -- сообщила помощник природоохранного прокурора Оксана Краузе телеканалу «Тагил-ТВ».