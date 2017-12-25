Администрация Горноуральского ГО не информировала граждан о качестве воды (ВИДЕО)

Претензию природоохранной прокуратуры к администрации Горноуральского городского округа рассмотрел накануне Ленинский районный суд в Нижнем Тагиле. Дело в том, что администрация ГГО не публиковала в интернете информацию о качестве холодной и горячей воды.
По закону о водоснабжении и водоотведении, на сайте ГГО должна быть информация о качестве питьевой, холодной и горячей воды. Согласно мониторингу, данной информации у администрации не существует, в связи с чем нами было предъявлено исковое заявление в Ленинский районный суд, -- сообщила помощник природоохранного прокурора Оксана Краузе телеканалу «Тагил-ТВ».
Суд подтвердил правоту прокуратуры и обязал администрацию округа в 30-дневный срок исправить нарушение.
Видео «Тагил-ТВ»
В Нижнем Тагиле жители неоднократно жаловались на дурной запах водопроводной воды. Последний раз такая жалоба поступала от жителей Вагонки.