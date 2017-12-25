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Новости Нижнего Тагила

Администрация Горноуральского ГО не информировала граждан о качестве воды (ВИДЕО)

25 декабря 2017, 18:10Добавить новость
вода,Нижний Тагил,прокуратура,суд,качество,холодная вода,горячая вода,сайт,информация
Претензию природоохранной прокуратуры к администрации Горноуральского городского округа рассмотрел накануне Ленинский районный суд в Нижнем Тагиле. Дело в том, что администрация ГГО не публиковала в интернете информацию о качестве холодной и горячей воды.

По закону о водоснабжении и водоотведении, на сайте ГГО должна быть информация о качестве питьевой, холодной и горячей воды. Согласно мониторингу, данной информации у администрации не существует, в связи с чем нами было предъявлено исковое заявление в Ленинский районный суд, -- сообщила помощник природоохранного прокурора Оксана Краузе телеканалу «Тагил-ТВ».

 

Суд подтвердил правоту прокуратуры и обязал администрацию округа в 30-дневный срок исправить нарушение.

 

Видео «Тагил-ТВ»

 

В Нижнем Тагиле жители неоднократно жаловались на дурной запах водопроводной воды. Последний раз такая жалоба поступала от жителей Вагонки.

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