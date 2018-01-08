1,8 тонн яблок неизвестного происхождения уничтожены в Екатеринбурге

Сотрудники Уральской оперативной таможни изъяли на одном из екатеринбургских складов 1,8 тонн яблок. Хозяин продукции не смог предоставит внятного ответа на вопрос о происхождении фруктов, рассказал лишь то, что приобрёл партию за 100 тыс. рублей.

Он несколько раз давал различные версии, относя яблоки то к Молдове, то к Белоруссии. При этом ни одна из предложенных версии не подтвердилась документально.