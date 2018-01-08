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Новый 2019 год
1,8 тонн яблок неизвестного происхождения уничтожены в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,8 тонн яблок неизвестного происхождения уничтожены в Екатеринбурге

Сегодня, 08:00Здоровье и экологияФото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
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