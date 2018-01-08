1,8 тонн яблок неизвестного происхождения уничтожены в Екатеринбурге
Сегодня, 08:00Здоровье и экологияФото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
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Около 2 тонн яблок сомнительного происхождения обнаружили уральские таможенники на одном из оптовых складов Екатеринбурга. Партия, в результате, была уничтожена на мусорном полигоне.
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Сотрудники Уральской оперативной таможни изъяли на одном из екатеринбургских складов 1,8 тонн яблок. Хозяин продукции не смог предоставит внятного ответа на вопрос о происхождении фруктов, рассказал лишь то, что приобрёл партию за 100 тыс. рублей.
Он несколько раз давал различные версии, относя яблоки то к Молдове, то к Белоруссии. При этом ни одна из предложенных версии не подтвердилась документально.
По результатам проверки все выявленные яблоки были уничтожены на мусорном полигоне, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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