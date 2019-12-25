Среднеуральская птицефабрика залила канализационными стоками два гектара земли

В ночь с 24 н 25 декабря сотрудники прокуратуры осуществили выезд на птицефабрику, в ходе которого установлено, что из канализационного коллектора, расположенного на территории предприятия, при помощи насоса организован слив канализационных отходов на рельеф местности. Примерная площадь загрязнения составила два гектара. Кроме того, для установления степени загрязнения проведен отбор сбрасываемых сточных вод.