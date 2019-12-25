Среднеуральская птицефабрика залила канализационными стоками два гектара земли
Сегодня, 11:31Здоровье и экологияФото: Природоохранная прокуратура Свердловской области
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Природоохранная прокуратура в Свердловской области выявила факт слива Среднеуральской птицефабрикой канализационных стоков из коллектора на рельеф местности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ночь с 24 н 25 декабря сотрудники прокуратуры осуществили выезд на птицефабрику, в ходе которого установлено, что из канализационного коллектора, расположенного на территории предприятия, при помощи насоса организован слив канализационных отходов на рельеф местности. Примерная площадь загрязнения составила два гектара. Кроме того, для установления степени загрязнения проведен отбор сбрасываемых сточных вод.
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По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности, также будет принят ряд мер, направленных на устранение нарушений.
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