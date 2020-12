Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что приближаются новогодние праздники и нужно быть готовыми к приятным и неприятным сюрпризам.

На сегодняшний день у нас более двух тысяч свободных коек. Мы наращиваем мощности свободных коек в связи с тем, что приближаются новогодние праздники, мы должны быть готовы к приятным и неприятным сюрпризам, заявил он в ходе брифинга по итогам заседания оперштаба. Креков также отметил, что на станции скорой помощи на данный момент уменьшилась нагрузка. По словам замгубернатора, заболеваемость коронавирусом не выросла за последние три недели, однако она остается на высоком уровне.

