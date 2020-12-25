Нет аппаратов. Почему диагностика в детских больницах Нижнего Тагила длится дольше

Из Нижнего Тагила нас направили на КТ в Екатеринбург в девятую больницу, так как нужен был более широкий снимок, чем на рентгене. Но сначала нужно было записаться к специалисту в их поликлинику, чтобы он еще раз осмотрел ребенка и выдал направление. Попасть к нему получилось только через три недели. А своей очереди на КТ мы ждали еще около двух недель. Пришлось ездить два раза в Екатеринбург. Это очень неудобно,поделилась с TagilCity.ru Наталья.