Нет аппаратов. Почему диагностика в детских больницах Нижнего Тагила длится дольше

Нехватка диагностического оборудования в детских больницах Нижнего Тагила приводит к тому, что родителям приходится делать обследования в платных клиниках, либо ехать за 120 километров в Екатеринбург. Каких аппаратов не хватает в больницах и есть ли пути выхода из этого, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Где и как пройти ребенку компьютерную томографию? В Нижнем Тагиле сделать обследование КТ детям можно во взрослых государственных медучреждениях по записи или платных клиниках. Цена вопроса от двух тысяч рублей. Однако не все частные медцентры готовы принять маленьких пациентов, в некоторых обслуживают только взрослое население, так как в работе с детьми есть определенная специфика. При обследовании детей компьютерная томография в некоторых случаях требует участие реаниматологов, так как у малышей эта процедура проводится под наркозом,рассказал TagilCity.ru главный врач ДГБ Дмирий Клейменов. При этом очередь на запись не маленькая, даже за деньги придется ждать не меньше двух недель. Такая же ситуация с обследованием в Екатеринбурге. В Детской областной клинической больнице КТ и МРТ можно пройти платно, стоимость от 2,5 тысячи рублей, время ожидания может затянуться до месяца. Пройти диагностику в рамках полиса ОМС можно в Детской городской больнице № 9 в Екатеринбурге. Однако назначить обследование может только врач консультативно-диагностической поликлиники при медучреждении. Например, тагильчанке по имени Наталья, чтобы сделать сыну КТ придаточных пазух носа, пришлось ждать более месяца: Из Нижнего Тагила нас направили на КТ в Екатеринбург в девятую больницу, так как нужен был более широкий снимок, чем на рентгене. Но сначала нужно было записаться к специалисту в их поликлинику, чтобы он еще раз осмотрел ребенка и выдал направление. Попасть к нему получилось только через три недели. А своей очереди на КТ мы ждали еще около двух недель. Пришлось ездить два раза в Екатеринбург. Это очень неудобно,поделилась с TagilCity.ru Наталья. Photo: pixabay.com Получается, что даже платное обследование не является гарантией того, что пройти его можно быстро. Наличие аппаратов КТ и МРТ в детских больницах Нижнего Тагила облегчило бы работу медиков и ускорило постановку диагнозов. Ведь в крупных городах России подобные исследования в порядке вещей. На самом деле, это не какие-то запредельные технологии, по мировым стандартам это обычные методы исследований. Они позволяют быстро поставить диагноз и определить в каком направлении лечить ребенка. Пусть лечение будет даже не в Тагиле, а в Екатеринбурге, но при правильно поставленном диагнозе будет возможность тут же его перегоспитализировать, потери времени будет меньше,считает Дмитрий Клейменов. Также главврач отметил, что недостаточная укомплектованность больниц в плане технического оснащения сказывается и на нехватке врачей. Ведь молодым специалистам хочется работать на новом оборудовании и иметь в арсенале современные методы обследования, диагностики и лечения пациентов. Техника есть, но не вся О нужде в подобных аппаратах говорят и в самой ДГБ, в Министерство здравоохранения Свердловской области сделаны соответствующие запросы. Всего в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе, по словам руководства больницы, примерно 140 тысяч детей, и пока все они вынуждены ездить на КТ и МРТ в Екатеринбург. А в это время Свердловская областная клиническая больница № 1 в уральской столице получает в рамках национального проекта «Здравоохранения» компьютерный томограф с двумя рабочими станциями постобработки и телеуправляемый цифровой рентгенодиагностический комплекс. На это профильное министерство выделило более 91,5 миллиона рублей. При этом первый аппарат заменили на уже имеющийся, а другой стал вторым по счету. Photo: www.okb1.ru Безусловно, такие обновления важны и для крупных медучреждений, но периферия нуждается в ней не меньше. Это снизило бы нагрузку и для областных клиник. Редакция TagilCity.ru отправила в областное Министерство здравоохранения официальный запрос с целью узнать, когда в ДГБ Нижнего Тагила появятся аппараты КТ и МРТ. Обеспечение ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» компьютерным томографом и магнитнорезонансным томографом планируется в рамках реализации региональной программы Свердловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2021–2025 годах,ответили в ведомстве. Конечно, это не означает, что медоборудование в детских больницах и поликлиниках Нижнего Тагила не обновляется совсем. За последние три года в ДГБ появились новые стационарные и передвижные аппараты УЗИ, аппараты эндоскопии, во всех поликлиниках заменены рентген аппараты, осуществилась поставка медоборудования в кабинеты офтальмологов. На данный момент в отделении хирургии у нас стоит хорошая эндоскопическая стойка, поэтому до 80% всех операций проводится с использованием малоинвазивной хирургии. Я считаю, что это очень хорошие показатели, но хотелось бы, чтобы врачи развивались и дальше,рассказал Дмитрий Клейменов. Наличие же аппаратов КТ и МРТ выводит медицинскую диагностику на более высокий уровень. Компьютерная томография помогает на ранних стадиях выявить легочные заболевания, заболевания брюшной полости, кровоизлияния в мозг. Также КТ используют для точного определения травм. Прибор магнитно-резонансной томографии дает возможность получить качественное изображение исследуемого участка тела и все изменения в нем. Ее используют для исследования мягких тканей, головного и спинного мозга, сосудов. Становится ясно, что несмотря на постоянное обновление технической базы детских больниц в городе, предпочтение на поставку крупного медоборудования отдается областным клиническим центрам. А пока маленьким тагильчанам и их родителям придется искать альтернативные варианты прохождения КТ и МРТ. Может быть, вплоть до 2025 года.

