Новые партии вакцины от коронавируса поступят в начале января 2021 года. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Ближайшие партии вакцины поступят в начале января. Это будут уже не тысячные, а десятитысячные поставки. Рассчитываем, что в феврале это будут уже стотысячные партии вакцины и более, сказал Креков. Он добавил, что прививку от инфекции можно поставить только в добровольном порядке. Кроме того, вакцинация бесплатная, за нее брать деньги не имеют права. Но Креков также уточнил, что анализ на выявление антител может быть платным. Креков призвал свердловчан готовиться к новогодним «коронавирусным» сюрпризам

