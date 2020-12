Превышение ПДК сероводорода в 22,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 декабря

25 декабря при замерах воздуха на содержание веществ-загрязнителей в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор зафиксировал превышение разовой ПДК сероводорода.

Показатель вещества составил 0,18 мг/м3, что превышает разовую предельно допустимую концентрацию в 22,5 раза (ПДК 0,008 мг/м3). Содержание других четырех загрязнений — диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и синильной кислоты — осталось в норме. Video: tagilcity.ru Замеры проходили при температуре воздуха -19 градусов, северо-восточном ветре со скоростью три метра в секунду, низкой облачности и снегопаде. Больше всего сероводорода за год выбрасывает ЕВРАЗ — 73,1 тонны, так как этот газ используется в коксохимическом производстве. Напомним, вчера, 24 декабря при замерах воздуха на наличие загрязнений в районе тагильского ж/д вокзала газоанализатор показал превышение разовой ПДК диоксида азота. Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 24 декабря

