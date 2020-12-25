Превышение ПДК сероводорода в 22,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 декабря

Превышение ПДК сероводорода в 22,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 декабря

Сегодня, 17:33Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
25 декабря при замерах воздуха на содержание веществ-загрязнителей в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор зафиксировал превышение разовой ПДК сероводорода.

Показатель вещества составил 0,18 мг/м3, что превышает разовую предельно допустимую концентрацию в 22,5 раза (ПДК 0,008 мг/м3). Содержание других четырех загрязнений — диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и синильной кислоты — осталось в норме.

Video:tagilcity.ru

Замеры проходили при температуре воздуха -19 градусов, северо-восточном ветре со скоростью три метра в секунду, низкой облачности и снегопаде.

Больше всего сероводорода за год выбрасывает ЕВРАЗ — 73,1 тонны, так как этот газ используется в коксохимическом производстве.

Напомним, вчера, 24 декабря при замерах воздуха на наличие загрязнений в районе тагильского ж/д вокзала газоанализатор показал превышение разовой ПДК диоксида азота.

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