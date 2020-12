В Нижнем Тагиле на новый год синоптики прогнозируют -30 градусов

В Нижнем Тагиле на новый год синоптики прогнозируют похолодание до -30 градусов. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

Кроме того, похолодание до -36 градусов в эти дни ожидается по всей Свердловской области. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, 2020 год может стать самым теплым на Среднем Урале за всю историю метеорологических наблюдений. Она пояснила, что средняя годовая температура превысила норму на пять градусов. В июле в Свердловскую область пришла аномальная жара: в этом месяце было установлено шесть дневных температурных рекордов,цитирует Шепоренко "Областная газета" Однако синоптик отметила, что ситуация может измениться, потому что в Свердловскую область пришёл антициклон из Скандинавии. В ближайшие два дня температура опустится до -33 °С на севере и востоке региона, отметила Шепоренко

