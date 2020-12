В Нижнем Тагиле за сутки выявлено 34 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии был выявлен 3481 случай инфицирования в городе. В Свердловской области за сутки зафиксировано 403 случая заболевания, за все время зарегистрировано 56 162 случая. В тяжелом состоянии находятся 586 заболевших, из них 238 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Из медицинских учреждений за сутки выписано 406 пациентов, общее количество выздоровевших составило 48 484 человек. За время пандемии от коронавируса скончалось 1409 свердловчан, из них 16 умерло за минувшие сутки.

