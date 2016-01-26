Образовательные учреждения и детсады стали закрываться на карантин по гриппу в Свердловской области
В Свердловской области зарегистрировано 34,3 тыс. заболевших гриппом и ОРВИ, что превышает эпидпорог на 8,25%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в понедельник.
Показатель заболеваемости в Екатеринбурге превысил эпидпорог по совокупному населению на 84,8%. Главе городской администрации Александру Якобу предложено ввести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятий по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ.
По данным на конец прошлой недели, частично приостановлен образовательный процесс в 60 детских садах (закрыто 79 групп) и в 15 школах (закрыто 20 классов).
Полностью приостановлен образовательный процесс в одном детском дошкольном учреждении (Красноуфимский городской округ) и одном среднем учебном заведении (г.Екатеринбург) говорится в сообщении.
Ранее в Свердловской области от «свиного гриппа» умерли два человека - 35-летний пациент Режевской центральной районной больницы и 50-летний пациент городской клинической больницы N40 в Екатеринбурге, у которого также был лейкоз крови.