Образовательные учреждения и детсады стали закрываться на карантин по гриппу в Свердловской области

Показатель заболеваемости в Екатеринбурге превысил эпидпорог по совокупному населению на 84,8%. Главе городской администрации Александру Якобу предложено ввести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятий по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ.

По данным на конец прошлой недели, частично приостановлен образовательный процесс в 60 детских садах (закрыто 79 групп) и в 15 школах (закрыто 20 классов).

Полностью приостановлен образовательный процесс в одном детском дошкольном учреждении (Красноуфимский городской округ) и одном среднем учебном заведении (г.Екатеринбург) говорится в сообщении.