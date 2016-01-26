Ученый: от последствий гриппа в России ежегодно умирает до 20 тыс. человек

До 20 тысяч человек умирает ежегодно в России от последствий гриппа, сообщил ТАСС доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по научной работе Новосибирского государственного университета (НГУ), бывший замдиректора научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Сергей Нетесов.

От последствий гриппа в России ежегодно умирает до 20 тысяч человек. В основном это пожилые люди, и, как правило, не вакцинированные от гриппа. А ведь эта категория населения еще с 1980-х годов считается группой повышенной смертности от гриппа отметил ученый.

По его словам, в настоящее новой эпидемии гриппа в РФ не отмечается.

Пока никакой новой эпидемии нет, все в пределах обычных годовых цифр. А свиной грипп у нас постоянно регистрируется еще с 2010 года, начавшись в мире в 2009 году цитирует пресс-служба НГУ слова академика.

Вопреки распространенному в народе мнению о том, что сильные морозы «убивают» инфекции, это не соответствует действительности.

Эта идея абсурдна по своей сути: ведь в лабораториях вирусы хранят именно в морозильниках! Просто во время морозов все люди минимизируют свои социальные активности и посещения общественных мест, поэтому и вероятность передачи вирусов от человека к человеку уменьшается подчеркнул он.

С 1992 года профессор читает курс лекций по молекулярной вирусологии в НГУ, под его руководством была определена аминокислотная последовательность генома вируса Эбола, вируса гриппа штаммов H1N1, H5N1. Что касается лихорадки Эбола, то Нетесов считает, что «последняя двухлетняя эпидемия, вызванная вирусом, прояснила многое в его циркуляции и свойствах, но далеко не все. Например, мы до сих пор не знаем его природного резервуара, а имеем лишь несколько предположений». Как пояснил вирусолог, уже сейчас ясно, что у части выздоровевших вирус может сохраняться в организме почти год, в том числе в глазных яблоках, яичках у мужчин и грудных железах у женщин.