Двое екатеринбуржцев наняли дворника для чистки улиц от льда и снега (ФОТО)

Один из участников акции – блокчейн - разработчик Алексей Барашков – в прошлом году сломал себе бедро, упав на скользком тротуаре. Около месяца молодому человеку пришлось провести в больнице.

После этого он стал заходить во все магазины, заведения и организации с просьбой заботиться о близлежащей территории самостоятельно. Кто-то соглашался, а кто-то уверял, что уборка - это обязанность властей города.

Поняв, что инициативных предпринимателей мало, Алексей и его коллега организовали работу самостоятельно. Деньги они выделили из прибыли своей компании. Первым делом наняли дворника, купили реагенты, инструменты и тачку.

Мы смотрели, как обычно работают дворники на этой улице: они выходят втроем, стоят беседуют, а один лениво машет метлой. Поговорив на одном месте 20 минут, они переходят на другое место. Один наш дворник, работая по 6 часов в день, за первые пять дней почистил 320 метров улицы. При этом он долбил слежавшийся снег, который не убирался с начала зимы. Кое-где на тротуарах толщина снега и льда достигала 7 сантиметров рассказал Барашков.

Акция проводится с 15 января. В планах основательно почистить несколько улиц: Красноармейскую, Мамина-Сибиряка, Энгельса, Бажова и Мичурина.

Интересно, что, по словам активистов, летом проект подстроится под сезон: дворник будет подметать улицы и, возможно, сажать цветы, передает «Znak.com».