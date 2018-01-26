НМУ сохранятся в Нижнем Тагиле с 26 по 30 января
26 января, 23:50Здоровье и экология
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Уральские метеорологи сообщают о том, что над территорией Нижнего Тагила и городского округа сохранятся метеорологические условия, препятствующие рассеиванию вредных веществ в атмосфере.
Сюжеты: Нижний Тагил
Уральское УГМС сообщает, что метеорологические условия в Нижнем Тагиле с 20 часов 26 января по 20 часов 30 января будут препятствовать рассеиванию вредных веществ в атмосфере. На территории города и пригородного района объявляются НМУ первой степени опасности.
Нижнетагильские службы, контролирующие уровень загрязнения городской атмосферы, сообщили ранее, что содержание вредных веществ не превышает допустимой нормы.
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