НМУ сохранятся в Нижнем Тагиле с 26 по 30 января

Уральское УГМС сообщает, что метеорологические условия в Нижнем Тагиле с 20 часов 26 января по 20 часов 30 января будут препятствовать рассеиванию вредных веществ в атмосфере. На территории города и пригородного района объявляются НМУ первой степени опасности.