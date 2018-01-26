Сергей Носов: «Вопрос с канализацией должен быть решен в Нижнем Тагиле в 2018 году»

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал, что в 2017 году удалось решить проблему с канализацией в селе Покровское. Это, по словам главы, был сложный вопрос, который не решался многие годы и приводил к серьезным экологическим проблемам.

Сейчас проблема с канализацией в селе Покровское решена не только в домах жителей. Канализационные стоки там больше не попадают и не попадут в водоёмы и речки, которые протекают на территории нескольких муниципальных образований.

По словам мэра, та же самая работа должна пройти в 2018 году и в Нижнем Тагиле.

Проблема в Покровке была решена в прошлом году. Так вот, вопрос с канализацией в Нижнем Тагиле должен быть решен в этом году. Ставим себе такую задачу, поэтому я обращаю внимание на проект, который должен был подготовлен. Мы будем делать все возможное вплоть до режима из резерва или еще откуда-то заявил глава города.

Сергей Носов обратил внимание на то, что эту работу важно провести именно в 2018 году. Кроме того, в планах администрации – убедить вышестоящие бюджетные органы в том, что финансирование этой работы необходимо.