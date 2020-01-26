Начало недели в Нижнем Тагиле будет морозным
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным Гисметео в начале предстоящей недели в Нижний Тагил придут морозы до -20 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
27 января в дневные часы ожидается -13 градусов, к вечеру похолодает до -20. Также ожидается снег, максимальная скорость ветра до 6 метров в секунду.
Во вторник, 28 января, по прогнозу синоптиков, днем будет -17 градусов, ночью -23 градуса. Ветер до 8 метров в секунду.
В среду столбик термометра днем опустится до -17 градусов и до -20 градусов ночью. Днем пойдет снег, максимальная скорость ветра 8 метров в секунду.
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