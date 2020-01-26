Начало недели в Нижнем Тагиле будет морозным

27 января в дневные часы ожидается -13 градусов, к вечеру похолодает до -20. Также ожидается снег, максимальная скорость ветра до 6 метров в секунду.

Во вторник, 28 января, по прогнозу синоптиков, днем будет -17 градусов, ночью -23 градуса. Ветер до 8 метров в секунду.