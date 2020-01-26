В Китае число заболевших короновирусом превысило две тысячи человек

По данным информационных сообщений комитета по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов от пневмонии, вызванной короновирусом составляет 56. Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией достигло 2002.

Ранее сообщалось о 1975 заболевших. Также заболевание подозревается еще у 2,7 тысяч человек, но диагноз пока не подтвержден. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в провинции Хубэй.