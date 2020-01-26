В Китае число заболевших короновирусом превысило две тысячи человек
Сегодня, 12:55Здоровье и экологияФото: pixabay
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В Китае более двух тысяч человек заразились короновирусом, 56 человек умерли, пишет ТАСС.
По данным информационных сообщений комитета по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов от пневмонии, вызванной короновирусом составляет 56. Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией достигло 2002.
Ранее сообщалось о 1975 заболевших. Также заболевание подозревается еще у 2,7 тысяч человек, но диагноз пока не подтвержден. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в провинции Хубэй.
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