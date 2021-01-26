25 сотрудников тагильской «скорой» не подписали договор с компанией-аутсорсером

25 сотрудников тагильской «скорой» не подписали договор с компанией-аутсорсером

Сегодня, 22:15Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 23 водителя скорой медицинской помощи и два слесаря по ремонту автомобиля не стали подписывать трудовой договор с работодателем-аутсорсером, рассказали редакции TagilCity.ru в Минздраве Свердловской области.

Другие 132 сотрудника согласились на перевод. В общей сложности уведомления о сокращении штата и предложения о новом трудоустройстве получили 157 человек.

С работниками, которые приняли решение не соглашаться на перевод, трудовые договора будут расторгнуты. Восемь из сотрудников достигли пенсионного возраста. Планируется, что они не будут осуществлять рабочую деятельность в дальнейшем.

Трудовые права и условия работы для тех, кто продолжит выполнять свои обязанности, останутся неизменными. За сотрудниками «скорой» сохраняются компенсации и гарантии, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ при сокращении численности и штата. Данное правило касается и выплат.

Напомним, Министерство Государственной инспекции труда Свердловской области будет контролировать вопрос соблюдения трудовых прав работников станции скорой помощи Нижнего Тагила при переводе на аутсорсинг.

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