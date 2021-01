25 сотрудников тагильской «скорой» не подписали договор с компанией-аутсорсером

В Нижнем Тагиле 23 водителя скорой медицинской помощи и два слесаря по ремонту автомобиля не стали подписывать трудовой договор с работодателем-аутсорсером, рассказали редакции TagilCity.ru в Минздраве Свердловской области.

Другие 132 сотрудника согласились на перевод. В общей сложности уведомления о сокращении штата и предложения о новом трудоустройстве получили 157 человек. С работниками, которые приняли решение не соглашаться на перевод, трудовые договора будут расторгнуты. Восемь из сотрудников достигли пенсионного возраста. Планируется, что они не будут осуществлять рабочую деятельность в дальнейшем. Трудовые права и условия работы для тех, кто продолжит выполнять свои обязанности, останутся неизменными. За сотрудниками «скорой» сохраняются компенсации и гарантии, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ при сокращении численности и штата. Данное правило касается и выплат. Напомним, Министерство Государственной инспекции труда Свердловской области будет контролировать вопрос соблюдения трудовых прав работников станции скорой помощи Нижнего Тагила при переводе на аутсорсинг. Минтруда проконтролирует права тагильских медиков «скорой» при переводе на аутсорсинг

