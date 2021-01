Куйвашев о вакцинации от COVID-19: «Человек без прививки находится в «зале ожидания»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что ситуация с коронавирусом остается напряженной и массовая вакцинация поможет выработать коллективный иммунитет, а человек без прививки находится в «зале ожидания» болезни.

Он нацелил оперштаб региона на организацию активной работы по вакцинации от коронавируса, сообщает департамент информационной политики региона. Эпидситуация в регионе стабильна, но по-прежнему напряжена. Именно массовая вакцинация позволит выработать коллективный иммунитет и обеспечить надежную защиту людей от коронавирусной инфекции. Ведь человек без прививки находится «зале ожидания» болезни, сказал глава региона. На данный момент в вакцинации готовы принять участие 77 учреждений области. Уже задействовано 45 прививочных пунктов, имеющих все необходимое. По мере того, как будут поступать новые партии вакцины, будет задействоваться вся сеть. Напомним, 22 января в Свердловскую область прибыла партия вакцины в количестве 40 тысяч доз. Препарат был распределен по муниципалитетам региона. Так, вакцина ожидается в Ревде, Нижнем Тагиле, Карпинске, Кушве, Верхнем Тагиле и других территориях.

