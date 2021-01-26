Свердловский эксперт сравнил борьбу с COVID-19 в России и странах мира

Свердловский эксперт сравнил борьбу с COVID-19 в России и странах мира

Сегодня, 13:43Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Свердловский эксперт рассказал, какая эпидемиологическая обстановка на данный момент в России и разных странах по всему миру.

В России мы часто слышим о стабилизации обстановки, о массовой вакцинации и освобождении коек. На первый взгляд, ситуация улучшается. Но так не во всем мире, передает E1 слова эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева.

В России с октября месяца наблюдается постепенно снижение количества заболевших. Освобождаются койк-места. Закрываются «красные зоны». Однако, по мнению эксперта, в ближайшие месяцы в стране появятся новые мутации вируса.

Через один-два месяца придут новые штаммы. Необходимо приготовиться к нагрузке на систему здравоохранения, говорит Александр Соловьев.

По словам эксперта, в мире сейчас ситуация крайне тяжелая из-за появления новых штаммов вируса. В 60 странах обнаружен британский вариант, в 23 — южноафриканская мутация.

Вариант их Соединенного Королевства признан на 35% более заразным. В различных европейских странах в открытую говорят о третьей волне COVID-19.

В Португалии и Испании растет число пациентов в реанимациях, в Германии продлевается локдаун, некоторые страны вводят комендантский час и вводят всё больше ограничений. Финляндия вводит режим карантина для пребывающих в страну и ограничивает въезд. Из-за уменьшения количества поставляемой вакцины, в странах ЕС замедляются темпы прививочных компаний.

В Великобритании темпы вакцинации нарастают. Прививается около 17 тысяч человек каждый час.

Лидирующие позиции по темпам прививок занимает Израиль. Здесь четверть населения уже поставила вторую дозу средства от коронавируса.

В Бразилии ежедневно заболевают более 55 тысяч человек, каждый день регистрируется от тысячи летальных случаев.

Лучше всего ситуация в Китае. 20 января сообщалось о наличии антител к инфекции у 97% населения. В стране зафиксировано 757 случаев COVID-19 за неделю.

В целом, эксперты разных стран осторожно прогнозируют развитие ситуации. По различным оценкам, в ближайшие годы всё будет зависеть от того, насколько эффективны вакцины от COVID-19 и от появления новых мутаций коронавируса.

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