TagilCity.ru приняло участие в конференции по вопросам чистого воздуха

Многие жители не понимают, какой вред наносится им выбросами. Нужно, чтобы они знали свои права на чистый воздух. Нужно проводить параллели между состоянием экологии и здоровьем людей. Если, к примеру, у них что-то регулярно болит, то это не только от какого-то неправильного образа жизни, рассказал председатель совета РОО «Дышим чистым» в Рязани Александр Суфранович.