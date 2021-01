TagilCity.ru приняло участие в конференции по вопросам чистого воздуха

23 января журналист редакции TagilCity.ru рассказал о результатах замеров воздуха на конференции по вопросам чистого воздуха в промышленных городах, которая проходила в Стерлитамаке.

Участники общественных движений из Стерлитамака, Сибая, Челябинска, Омска, Рязани, Тольятти и Москвы обсудили деятельность, направленную на снижение выбросов в своих городах. В ходе обсуждения выяснилось, что многие вопросы и проблемы участников схожи. Например, расхождение независимых замеров воздуха с официальными данными. Очень здорово, что в конференции приняли участие столько городов из многих регионов России. Десятки дельных советов, десятки предложений по усилению работы активистов, в том числе через межрегиональное взаимодействие! Это не последняя встреча, мы обязательно будем собираться еще для обмена опытом, информацией и отчетами о том, чего удалось добиться,поделилась итогами одна из организаторов мероприятия, активист ОД «Стерлитамак, дыши» Ольга Баландина. Конференция в Стерлитамаке Photo: TagilCity.ru С докладом о результатах своих замеров воздуха на наличие пяти загрязняющих веществ выступил и журналист TagilCity. Напомним, из 60 дней замеров в течение 33 дней в Нижнем Тагиле были выявлены превышения ПДК. За это же время станции УГМС выявили превышения нормы только в течение 11 дней. По итогам встречи было решено проводить подобные конференции регулярно. А также представители общественных движений предложили усилить просветительскую деятельность по вопросам чистого воздуха среди населения. Многие жители не понимают, какой вред наносится им выбросами. Нужно, чтобы они знали свои права на чистый воздух. Нужно проводить параллели между состоянием экологии и здоровьем людей. Если, к примеру, у них что-то регулярно болит, то это не только от какого-то неправильного образа жизни, рассказал председатель совета РОО «Дышим чистым» в Рязани Александр Суфранович. Конференция в Стерлитамаке Photo: TagilCity.ru Следующая встреча активистов пройдет через несколько месяцев уже в другом проблемном городе, каком именно — пока не решено. На ней участники подведут итоги запланированной работы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter