В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 37 случаев коронавируса

В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 37 случаев коронавируса

Сегодня, 14:58Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
С 25 по 26 января в Нижнем Тагиле выявлено 37 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии новой коронавирусной инфекцией заболело 4129 жителей города.

В Свердловской области за сутки зафиксировано 358 случаев заражения COVID-19, общее количество заболевших — 68 662 человека. 443 пациента находятся в тяжелом состоянии, 191 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из медучреждений за выписано по выздоровлению 370 свердловчан, за время пандемии — 61 185 человек. За сутки в регионе зарегистрировано 18 летальных случаев, всего от коронавируса скончалось 1 956 пациентов.

статистиказаболеваемостьНижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы