В Свердловской области снижается суточная заболеваемость COVID-19

За сутки в Свердловской области выявлено 358 случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области снизилось количество заболевших COVID-19 за сутки с 25 по 26 января больше всего случаев инфицирования выявлено в Екатеринбурге — 115 человек. Кроме того коронавирус зафиксирован у жителей Алапаевска, Артёмовского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сосьвы, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов. Общее количество заболевших свердловчан составило 68 662 человека. 443 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 279 лежат в реанимации, 191 подключен к аппаратам ИВЛ. В России за сутки корнавирусом заболел 18 241 человек в 85 регионах страны. Больше всего случаев в Москве — 2 317, Санкт-Петербурге — 1 510 и Московской области — 1 129. За время пандемии зафиксирован 3 756 931 случай заболевания. В Свердловской области от коронавируса вылечилось более 61 тысячи человек За сутки в регионе было выписано из больниц 370 пациентов, с начала пандемии от инфекции выздоровело 61 185 больных. В России за минувшие сутки выздоровело 23 798 человек, больше всего в Москве — 5 572, Санкт-Петербурге — 2 422 и Московской области — 1 202. Общее количество выписанных составило 3 174 561 россиян. По данным Роспотребнадзора под наблюдением врачей остаются 648 799 человек. На Среднем Урале сохраняется высокая смертность от коронавируса За сутки в Свердловской области зафиксировано 18 летальных случаев от инфекции, за все время умерло 1 956 пациентов. По стране от COVID-19 всего скончалось 70 482 человека, из них 564 пациента умерло за сутки. Больше всего в Москве — 70, Санкт-Петербурге — 58, а также Московской области.

