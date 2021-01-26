«Зависло 1,3 тысячи листов»: тагильчане пожаловались на неоплаченные больничные

Как рассказала одна из тагильчанок, её больничный закончился 7 января, но выплату она до сих пор не получила. На работе ей сообщили, что в Фонде соцстрахования отсутствует лист нетрудоспособности, пишет ИА «Все новости».
Тогда горожанка обратилась в поликлинику, где оформляла больничный. Там ей сообщили, что сложности с оформлением действительно имеются.
У нас «зависло» 1,3 тысячи листов нетрудоспособности, ответили тагильчанке в медицинском учреждении.
Подобные жалобы поступили от нескольких жителей Нижнего Тагила.
В ФСС сообщили, что они занимаются только выплатами. Когда им поступают документы от работодателя, они в течение десяти дней оплачивают больничные листы. А все вопросы по оформлению листа нетрудоспособности гражданам следует задавать медицинскому учреждению.
Напомним, с 1 января 2021 года начала действовать новая схема оплаты больничного листа. Теперь получение денег возможно тремя способами: на карту «Мир», на банковский счёт, по которому операции с банковскими картами не производятся, либо переводом по почте.