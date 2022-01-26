Дефицит врачей в больнице Североуральска достиг рекордных 42%

Дефицит врачей в больнице Североуральска достиг рекордных 42%
Дефицит врачей в больнице Североуральска достиг рекордных 42%
Сегодня, 20:23Здоровье и экологияФото: 1MI, архив
В Североуральске жители недовольны медицинским обслуживанием. Причину этого люди видят в нехватке специалистов. Скопились вопросы к главному врачу Центральной городской больницы Андрею Наумкину. 26 января он попытался на них ответить.

Центральная городская больница Североуральска обслуживает город с 25-тысячным населением. Это шестиэтажное здание, которое ежедневно потребляет киловатты электроэнергии.

Отделения ЦРБ одно за другим упраздняют, одно из них — травмотологическое, сообщил TagilСity.ru водитель скорой на условиях анонимности. Еще в июне, по его словам, уволился единственный профильный врач. И то же самое грозит хирургии.

Однако новый главный врач ЦРБ Андрей Наумкин не считает ситуацию чем-то из ряда вон. 26 января в редакции местной газеты состоялась «прямая линия», в ходе которой он объяснил ситуацию.

Издание, кстати, называется «Наше слово». Но инициатором мероприятия выступала не редакция, а депутаты городской Думы Североуральска, ведь дефицит врачей сегодня волнует всех. Народные избранники — не исключение. Моногород с порушенной экономикой, а все идет к тому, что и больницу могут закрыть. Слухи рождают нервозность.

Отвечая на вопросы, Андрей Наумкин признал нехватку кадров. По его словам, недокомплект в больнице сейчас составляет только 42% от ста. Норматив приёма на одного специалиста не выполняется. Вместо положенных по закону 24 человек каждый из них вынужден принимать до 100 посетителей. Нагрузку даже не с чем сравнить.

Наумкин не сказал о недовольстве персонала зарплатой. Но источник TagilСity.ru сообщил, что руководство ЦРБ экономит на всем, и что доходы врачей не растут.

Например, персональный коэффициент у водителей скорой помощи в Нижнем Тагиле — 2,7, а у нас — 0,5 (он устанавливается на усмотрение главврача), к тому же нам не платят носилочные. Я работаю третий год, а мне до сих пор не выдали спецодежду,пояснил собеседник.

В 2021 году в Североуральск приехали шесть медиков. В этом ожидают двух травматологов, педиатра, уролога и терапевта, успокаивает руководитель ЦРБ. Но пока ситуация в медицинском учреждении у горожан вызывает тревогу. Они говорят о растущих электронных очередях и жалуются.

Материалы по теме:
Свердловская областьбольницаврачимедикиСевероуральск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы