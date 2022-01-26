Многопрофильная детская больница появится в районе госпиталя им. Тетюхина в Тагиле

Многопрофильная детская больница появится в районе госпиталя им. Тетюхина в Тагиле
Многопрофильная детская больница появится в районе госпиталя им. Тетюхина в Тагиле
Сегодня, 13:23Здоровье и экологияФото: 1MI
Для строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле выделена территория за Уральским клиническим лечебно–реабилитационным центром им. В. В. Тетюхина.

Вопросами строительства в Нижнем Тагиле многопрофильной больницы занимается Министерство здравоохранения и Министерство строительства региона, сказал 26 января в рамках пресс-конференции глава города Владислав Пинаев.

Мы выделили новый участок за госпиталем Тетюхина. Может, правительство как вариант задействует одно из зданий, учитывая, подходит ли оно по параметрам и так далее, говорит Владислав Пинаев.

Напомним, также на мероприятии Владислав Пинаев озвучил планы по празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

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