Многопрофильная детская больница появится в районе госпиталя им. Тетюхина в Тагиле

Для строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле выделена территория за Уральским клиническим лечебно–реабилитационным центром им. В. В. Тетюхина.

Вопросами строительства в Нижнем Тагиле многопрофильной больницы занимается Министерство здравоохранения и Министерство строительства региона, сказал 26 января в рамках пресс-конференции глава города Владислав Пинаев. Мы выделили новый участок за госпиталем Тетюхина. Может, правительство как вариант задействует одно из зданий, учитывая, подходит ли оно по параметрам и так далее, говорит Владислав Пинаев. Напомним, также на мероприятии Владислав Пинаев озвучил планы по празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

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