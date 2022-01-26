Многопрофильная детская больница появится в районе госпиталя им. Тетюхина в Тагиле

Вопросами строительства в Нижнем Тагиле многопрофильной больницы занимается Министерство здравоохранения и Министерство строительства региона, сказал 26 января в рамках пресс-конференции глава города Владислав Пинаев.
Мы выделили новый участок за госпиталем Тетюхина. Может, правительство как вариант задействует одно из зданий, учитывая, подходит ли оно по параметрам и так далее, говорит Владислав Пинаев.
Напомним, также на мероприятии Владислав Пинаев озвучил планы по празднованию 300-летия Нижнего Тагила.