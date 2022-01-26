Работы по реабилитации Черноисточинского пруда будут проводиться круглосуточно

Во время работ по реабилитации Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом операторы будут работать в круглосуточном режиме.

На Черноисточинском водохранилище восстановили донный спуск, полностью провели капитальный ремонт гидротехнического сооружения и восстановили берег. Благодаря донному спуску два паводка мы сбрасываем уже низом. Специалисты говорят, что благодаря этому пруд начнет самоочищаться: иловые отложения будут уходить вниз по течению и там распределяться. Во время жары летом водорослей не было, рассказал на пресс-конференции мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что выделены деньги на проектирование станции водоподготовки, подрядчик проходит госкспертизу, есть все договоренности с Минстроем РФ. Сама станция водоподготовки «Южная» будет располагаться на территории уже действующей. Также планируется заменить боле 17 километров водовода, он будет проведен по другой дороге. Рядом стоит многоквартирный дом, жильцы которого смывали все нечистоты в пруд. Недалеко проходит водозабор питьевой воды. В проект пришлось включать локальные очистные сооружения для этого дома, пояснил глава города. Третий проект в Черноисточинске — это реабилитация водохранилища. Пульпопровод уже сделан, площадка для складирования донных отложений подготовлена, земснаряд готов, он будет получен в ближайшее время. Работы будут проводиться круглосуточно, сейчас обучаются операторы, подчеркнул Владислав Пинаев. По словам мэра, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил правительство включить Нижний Тагил в экологический национальный проект «Чистая вода». Его стоимость ориентировочно составляет пять миллиардов рублей. Напомним, на Черноисточинском водохранилище специалисты изымают пробы образцов ила, чтобы подобрать нужные реагенты для реабилитации пруда. Пробы образцов ила для подбора реагентов изымаются на Черноисточинском водохранилище 4 Фото Специалисты подрядной организации отбирают пробы образцов ила на Черноисточинском водохранилище.

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