Смог на Среднем Урале не рассеется до конца января

Смог на Среднем Урале не рассеется до конца января
Смог на Среднем Урале не рассеется до конца января
Сегодня, 19:50Здоровье и экологияФото: 1MI

В Свердловской области смог задержится до февраля

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности продлено на территории Свердловской области вплоть до конца января. Вредные примеси продолжат плохо рассеиваться до 31 января 20.00.

Данные обстоятельства связаны с устойчивым состоянием атмосферы и отсутствием ветра, сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. До начала февраля в регионе продолжит сохраняться безветренная умеренно морозная погода. Температура воздуха ночью будет составлять от -14, до -19 градусов, а днем -6…-11 градусов.

Вероятно, в предстоящем месяце температура повысится на пять градусов.

Напомним, 24 января стало известно, что смог над Екатеринбургом не связан с торфяными пожарами в пригороде. Об этом заявила в областном ГУ МЧС.

Сюжеты:
Экология
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