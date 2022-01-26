Смог на Среднем Урале не рассеется до конца января

Данные обстоятельства связаны с устойчивым состоянием атмосферы и отсутствием ветра, сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. До начала февраля в регионе продолжит сохраняться безветренная умеренно морозная погода. Температура воздуха ночью будет составлять от -14, до -19 градусов, а днем -6…-11 градусов.