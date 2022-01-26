Жители Североуральска возмущены очередями в поликлиниках

В поликлиниках Североуральска возникли очереди

В поликлиниках Североуральска возникли очереди. По словам местных жителей, эта проблема ни одного дня, и пока она никак не решается.

Нехватка талонов к врачам и электронные очереди. Все это на себе испытывают жители Североуральска, промышленного города в Свердловской области. Жалобы в больницах принимают, но проблема, она остается. Хотя это первое, что из огромного числа вопросов здесь и сейчас волнует североуральцев. Когда в городе растет заболеваемость. Коронавирус, ОРЗ — все в куче. Что происходит, во время прямой линии в редакции газеты «Наше слово» попытался объяснить врач Североуральской центральной городской больницы Андрей Наумкин. По его словам, очереди возникли из-за нехватки целого ряда специалистов. Из-за подъема заболеваемости участковые терапевты были переведены в «красную зону». Но с записью к медикам каких-то особых проблем нет. Не только городские, но и пациенты поселковых ФАПов могут связаться по видеосвязи со специалистами областных клиник, чтобы проконсультироваться. Записаться на прием ко всем специалистам поликлиники сегодня можно по многоканальному телефону 3-40-03, через порталы «Госуслуги» или «Регистратура 96», по телефону 3-00-73 пациентам, имеющим повышенную температуру и признаки инфекционного заболевания, пояснил врач. «В Североуральске не лечат»: водитель скорой рассказал о проблемах в ЦГБ На базе ММЦ Краснотурьинска работает отделение по диагностике проведения химиотерапии жителям северного округа. Онкологический прием проводят участковые терапевты с обязательными консультациями специалистами ООД. Запись осуществляется для плановых больных за две недели. Очереди в поликлиниках Североуральска — привычное явление утром, когда сдаются анализы. Дозвониться в регистратуру, по словам местных жителей, считается огромной удачей. Поэтому врач рекомендует не обрывать телефон, а набрать заветный номер после 11.00 или 12.00. По поводу работы гардеробов он пояснил, что они в поликлиниках должны начинать свою работу в 7.30 утра и заканчивать в 19.30.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter