Что делать, если не сошлись с врачом характерами? Тагильчанин рассказал о конфликте в поликлинике на Вагонке (ФОТО)

У меня воспалились лимфоузлы, я сходил на прием к хирургу, он осмотрел меня и направил к участковому терапевту в поликлинику на ул. Окунева. Мой участковый оказался на больничном и мне дали талон к другому на 19:44. Я пришел к назначенному времени к врачу. Она сразу встретила меня с претензиями о том, что я поздно пришел и ей давно уже надо быть дома. Я попытался объяснить, что мне дали такое время в регистратуре. На что она в ответ сказала, что если бы она знала, то лучше бы приняла в это время больных людей, чем сидеть и ждать меня. Конечно, всё на повышенных тонах. Я сказал, что меня к ней отправил хирург и дал ей направление. Она еще больше стала возмущаться, сказала, что я к ней пришел с какой-то филькиной бумажкой написал в редакцию TagilCity.ru возмущённый пациент.

Тем не менее, фактического отказа от приёма не было.

Когда эмоции поутихли, врач начала говорить, что мне надо было придти к ней днем, чтобы она могла посоветоваться с заведующей. А в итоге она сказала мне, что я к ней пришел поздно и морочу ей голову. Когда мы с ней разговаривали, ей кто-то звонил, вероятно, супруг, она не стеснялась отвечать при мне, с прищуром говорила ему, что она пока не может уйти, так как ей приходится работать дополнил разгневанный читатель.

Итогом конфликта стало то, что пациент забрал из поликлиники свою карточку, ушёл без желания возвращаться, и, по его словам, написал жалобу в Министерство Здравоохранения Свердловской области.

Так выглядит эта история с точки зрения пациента. Поскольку поговорить с самим врачом не удалось, необходимо учитывать вероятность того, что пациент мог в той или иной степени сгустить краски. В зависимости от своего настроения и развитости фантазии.

Журналистам TagilCity.ru в поликлинике объяснили, что уход с карточкой не является решением проблемы.

Конечно, нужно поговорить и с врачом, чтобы выяснить, имела ли место подобная ситуация и какова её подоплёка. К воспалению лимфоузлов следовало отнестись очень серьёзно. В подобной ситуации врачу нелегко разобраться в ситуации за 10 минут. Лучшим решением было бы отправить пациента на больничный, дать направление на анализы и пригласить его на приём на следующий день для того, чтобы разобраться в ситуации более подробно. При возникновении подобных конфликтов лучше всего спросить в регистратуре, где находится заведующая поликлиникой (обычно кабинет 435), и объяснить ей, что произошло прокомментировала журналистам TagilCity.ru заместитель главного врача по поликлиническому разделу ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Нижний Тагил» Дурова Марианна.

TagilCity.ru напоминает о том, что на время отсутствия участкового терапевта, можно пойти к любому другому специалисту. Закон также предусматривает возможность отказа от лечащего врача. По закону руководитель медицинского учреждения обязан в течение трёх дней отреагировать на обращение с требованием замены. Причина может быть любой, в том числе нарушение специалистом врачебной этики.

И всё же необходимо помнить о том, что врачи – тоже люди. При возникновении конфликтной ситуации разумнее всего не нагнетать её. Если не удаётся разрешить путём переговоров – обращаться к руководству медицинского учреждения. Уход из поликлиники с карточкой не остановит распространение болезни, а отсутствие своевременной врачебной помощи может убить.

Потому редакция TagilCity.ru призывает и врачей, и пациентов быть более терпимыми и человечными.