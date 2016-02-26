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Что делать, если не сошлись с врачом характерами? Тагильчанин рассказал о конфликте в поликлинике на Вагонке (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Что делать, если не сошлись с врачом характерами? Тагильчанин рассказал о конфликте в поликлинике на Вагонке (ФОТО)

26 февраля 2016, 13:30Здоровье и экологияПавел Щербина
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