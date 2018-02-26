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Новости Нижнего Тагила

581 свердловчанин заболел пневмонией за минувшую неделю

26 февраля 2018, 23:00Добавить новость
больница,город,Екатеринбург,здоровье,Роспотребнадзор,Свердловская область,ОРВИ,пневмония
На минувшей неделе в Свердловской области уровень заболеваемости ОРВИ по-прежнему не превышает эпидпорог. За период с 19 по 25 февраля в регионе было зарегистрировано 29,7 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

В большинстве случаев болеют подростки от 15 лет и взрослые. В среднем за помощью обращались 71,2 человека на 10 тысяч населения.

В 7 городах Свердловской области заболеваемость превышена. Среди таких муниципалитетов: Камышлов, Невьянск, Артёмовский, Екатеринбурга, Свободный, Верхняя Салда. Главы практически всех городов соответствующим указом ввели дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Из-за заболеваемости ОРЗ в двух детских садах, девяти школах и одном интернате полностью приостановлен образовательный процесс. Частично не функционируют 100 детских садов, а также 46 школ.

В течение недели к медикам обратились 581 человек, больных пневмонией, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

 
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