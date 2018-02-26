581 свердловчанин заболел пневмонией за минувшую неделю

В большинстве случаев болеют подростки от 15 лет и взрослые. В среднем за помощью обращались 71,2 человека на 10 тысяч населения.



В 7 городах Свердловской области заболеваемость превышена. Среди таких муниципалитетов: Камышлов, Невьянск, Артёмовский, Екатеринбурга, Свободный, Верхняя Салда. Главы практически всех городов соответствующим указом ввели дополнительные противоэпидемические мероприятия.



Из-за заболеваемости ОРЗ в двух детских садах, девяти школах и одном интернате полностью приостановлен образовательный процесс. Частично не функционируют 100 детских садов, а также 46 школ.



В течение недели к медикам обратились 581 человек, больных пневмонией, передает пресс-служба Роспотребнадзора.